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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Пьяному и бесправному не место на дороге: ГАИ провела акцию.

Пьяному и бесправному не место на дороге: ГАИ провела акцию.

С 10 по 15 мая Госавтоинспекцией Бобруйского РОВД проводилась профилактическая акция ´Пьяному и бесправному не место на дороге!´, цель которой - предупреждение и пресечение фактов управления транспортом нетрезвыми водителями, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, а также нарушений ПДД нетрезвыми уязвимыми участниками дорожн .

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