Пьяному и бесправному не место на дороге: ГАИ провела акцию.

С 10 по 15 мая Госавтоинспекцией Бобруйского РОВД проводилась профилактическая акция ´Пьяному и бесправному не место на дороге!´, цель которой - предупреждение и пресечение фактов управления транспортом нетрезвыми водителями, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, а также нарушений ПДД нетрезвыми уязвимыми участниками дорожн .