Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершились работы на месте крушения самолета Ан-26. Как передает РИА «Новости», спасатели разобрали конструкции воздушного судна на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, распилили деревья и оказали помощь следователям.
В Хабаровском крае завершились работы на месте крушения самолета Ан-26. Как передает РИА «Новости», спасатели разобрали конструкции воздушного судна на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, распилили деревья и оказали помощь следователям.
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