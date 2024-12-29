🙏Поддержка семей участников специальной военной операции является важным приоритетом. Детям военнослужащих Галушкинского сельского поселения также были вручены подарки, чтобы создать праздничную атмосферу.
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🙏Поддержка семей участников специальной военной операции является важным приоритетом. Детям военнослужащих Галушкинского сельского поселения также были вручены подарки, чтобы создать праздничную атмосферу.