Мозг глухих людей улучшает распознавание движения на периферии зрения

Учёные Шеффилдского и Йоркского университетов обнаружили, что у людей, потерявших слух в раннем детстве, мозг перестраивает распределение зрительных ресурсов: большая доля нейронов начинает обрабатывать периферическое зрение — «угол зрения», который мы видим боковым взглядом, не поворачивая головы.