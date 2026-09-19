Мозг глухих людей улучшает распознавание движения на периферии зрения

Учёные Шеффилдского и Йоркского университетов обнаружили, что у людей, потерявших слух в раннем детстве, мозг перестраивает распределение зрительных ресурсов: большая доля нейронов начинает обрабатывать периферическое зрение — «угол зрения», который мы видим боковым взглядом, не поворачивая головы.
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