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Мозг глухих людей улучшает распознавание движения на периферии зрения

Мозг глухих людей улучшает распознавание движения на периферии зрения

Учёные Шеффилдского и Йоркского университетов обнаружили, что у людей, потерявших слух в раннем детстве, мозг перестраивает распределение зрительных ресурсов: большая доля нейронов начинает обрабатывать периферическое зрение — «угол зрения», который мы видим боковым взглядом, не поворачивая головы.

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