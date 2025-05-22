Озвучена дата открытия водного комплекса «Акватория» во Владивостоке

Водный комплекс «Акватория» планируют открыть для посетителей уже 30 мая. Об этом корреспонденту PRIMPRESS сообщила руководитель проекта Алёна Бабешко По словам Алены Бабешко, технического открытия не будет.
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