PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кептицин
    Угу ... Дождётесь, когда родители чурок будут делать инвалидов учителей. Надо резко выбрасывать в кишлаки-аулы всю ро...Будет ещё жестче:...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Ожидают депортаци...
  • Светлана Шаповалова
    Здравствуйте! Год правильно указан?«Июнь, июль и авг...

Озвучена дата открытия водного комплекса «Акватория» во Владивостоке

Озвучена дата открытия водного комплекса «Акватория» во Владивостоке

Водный комплекс «Акватория» планируют открыть для посетителей уже 30 мая. Об этом корреспонденту PRIMPRESS сообщила руководитель проекта Алёна Бабешко По словам Алены Бабешко, технического открытия не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх