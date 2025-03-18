«Проверено на себе»: День оленевода в Ноябрьске глазами журналиста URA.RU. Видео

Этнопраздник «Авка» в Ноябрьске прошел 15 и 16 марта на озере Ханто. Чем отличается местный День оленевода от остальных подобных ямальских праздников и насколько накладно посетить туристический аттракцион простому ямальцу — выяснял корреспондент URA.