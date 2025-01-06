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Политика как она есть

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Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Wion.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Когда эти уроды понимают, что проигрывают на поле боя, то тут же начинают вспоминать о &quot;переговорах&quot;. Почему раньше они о них не вспоминали?! Не о чём теперь &quot;переговариваться&quot;. До полного освобождения всей территории бывшей УССР от нагло-пиндосских и гейропейских оккупантов нужно идти. Переговоры будут потом о роспуске НАТО и разоружении гейропы с уходом пиндосов с европейского континента, или о продолжении ликвидации военной угрозы со стороны &quot;хехемона&quot; путём уничтожения живой силы противника и его техники.
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