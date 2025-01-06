Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Алексей Камышов

Когда эти уроды понимают, что проигрывают на поле боя, то тут же начинают вспоминать о "переговорах". Почему раньше они о них не вспоминали?! Не о чём теперь "переговариваться". До полного освобождения всей территории бывшей УССР от нагло-пиндосских и гейропейских оккупантов нужно идти. Переговоры будут потом о роспуске НАТО и разоружении гейропы с уходом пиндосов с европейского континента, или о продолжении ликвидации военной угрозы со стороны "хехемона" путём уничтожения живой силы противника и его техники.