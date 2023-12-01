Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри забивает первый гол в своей карьере в НХЛ

Минувшей ночью в матче Национальной Хоккейной Лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» произошло редкое для хоккея событие — голкипер пингвинов Тристан Джерри забросил шайбы в ворота соперника.
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