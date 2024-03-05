Мозг Ленина: почему его изучение обернулось скандалом

На следующий день после смерти Ленина его внутренние органы были удалены из тела. Предполагалось, что в дальнейшем его мозг будет подвергнут исследованию, которое даст ответ на вопрос о том, чем была обусловлена гениальность Вождя мирового пролетариата.
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