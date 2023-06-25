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  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
  • Давид Смолянский
    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

В армии должно быть единоначалие. Для общей победы важно сплотиться вокруг Президента (3 статьи)

В армии должно быть единоначалие. Для общей победы важно сплотиться вокруг Президента (3 статьи)

В армии должно быть единоначалие: каковы истоки мятежа «Вагнера» Верховный Главнокомандующий Владимир Путин открыто назвал происходящие события, связанные с ЧВК «Вагнер», вооружённым мятежом, а действия Пригожина — предательством и ударом в спину.

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