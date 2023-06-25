В армии должно быть единоначалие. Для общей победы важно сплотиться вокруг Президента (3 статьи)

В армии должно быть единоначалие: каковы истоки мятежа «Вагнера» Верховный Главнокомандующий Владимир Путин открыто назвал происходящие события, связанные с ЧВК «Вагнер», вооружённым мятежом, а действия Пригожина — предательством и ударом в спину.