Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 542 подписчика

ФСБ предотвратила теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки

ФСБ предотвратила теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки

Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи уменьшились с 1200 до 1100 машин. В преддверии ФСБ успешно предотвратила теракты, замаскированные под обшивку автомобилей, с использованием финской взрывчатки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии