ФСБ предотвратила теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки

Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи уменьшились с 1200 до 1100 машин. В преддверии ФСБ успешно предотвратила теракты, замаскированные под обшивку автомобилей, с использованием финской взрывчатки.
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