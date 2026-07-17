ФСБ предотвратила теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки

Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи уменьшились с 1200 до 1100 машин. В преддверии ФСБ успешно предотвратила теракты, замаскированные под обшивку автомобилей, с использованием финской взрывчатки.