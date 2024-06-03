Средства ТОФ Военно-морского флот России [в первую очередь — речь о морской авиации] остановили передвижение ракетного эсминца «Портер» ВМС США [проект «Арли Берк»] вблизи одного из Курильских островов, которые в Вашингтоне называют «спорными».
Россия остановила ракетный эсминец ВМС США возле Курильского острова Кунашир, не позволив нарушить морские границы РФ
Комментарии
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Валерий Фоменков
Все это, конечно, хорошо. Но, если бы затопили америкашек в наших территориальных водах, то тогда можно было и порадоваться по-настоящему. А америкашки уже потом пусть бы обдумывали и придумывали, наши это территории или, по их влажным фантазиям, "спорные". И в следующий раз уже бы к нам не сунулись, мрази!
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6 час.
Александр яросв
Вот по тому запад и наглеет, потому что некоторые наши управленцы трусость называют дипломатией. Нужно было впустить в наши воды и уничтожить ,тогда бы спесь сбили, а так будут еще провокации.
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5 час.
реванш
Это ещё один показатель того, что у нас очень красиво умеют говорить, а как до дела доходит, то яйца сразу маленькие становятся, и ножки ватные....
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4 час.
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