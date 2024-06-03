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Россия остановила ракетный эсминец ВМС США возле Курильского острова Кунашир, не позволив нарушить морские границы РФ

Россия остановила ракетный эсминец ВМС США возле Курильского острова Кунашир, не позволив нарушить морские границы РФ

Средства ТОФ Военно-морского флот России [в первую очередь — речь о морской авиации] остановили передвижение ракетного эсминца «Портер» ВМС США [проект «Арли Берк»] вблизи одного из Курильских островов, которые в Вашингтоне называют «спорными».

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Все это, конечно, хорошо. Но, если бы затопили америкашек в наших территориальных водах, то тогда можно было и порадоваться по-настоящему. А америкашки уже потом пусть бы обдумывали и придумывали, наши это территории или, по их влажным фантазиям, &quot;спорные&quot;. И в следующий раз уже бы к нам не сунулись, мрази!
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6 час.
Александр яросв
Вот по тому запад и наглеет, потому что некоторые наши управленцы трусость называют дипломатией. Нужно было впустить в наши воды и уничтожить ,тогда бы спесь сбили, а так будут еще провокации.
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5 час.
реванш
Это ещё один показатель того, что у нас очень красиво умеют говорить, а как до дела доходит, то яйца сразу маленькие становятся, и ножки ватные....
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4 час.

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