Россия остановила ракетный эсминец ВМС США возле Курильского острова Кунашир, не позволив нарушить морские границы РФ

Валерий Фоменков

Все это, конечно, хорошо. Но, если бы затопили америкашек в наших территориальных водах, то тогда можно было и порадоваться по-настоящему. А америкашки уже потом пусть бы обдумывали и придумывали, наши это территории или, по их влажным фантазиям, "спорные". И в следующий раз уже бы к нам не сунулись, мрази!