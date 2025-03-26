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Отряд предателей и наёмников: Военный эксперт рассказал, кто пытается прорвать границу России

Отряд предателей и наёмников: Военный эксперт рассказал, кто пытается прорвать границу России

На Белгородскую область нападал отряд ВСУ, который состоит в основном из предателей и наёмников. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков.

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