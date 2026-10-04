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Собянин: силы ПВО за ночь сбили девять дронов на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО за ночь сбили девять дронов на подлете к Москве

Александр Река/ТАСС Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников на подлете к столице.

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