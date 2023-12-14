Девелоперский рынок: делай раз — из Москвы в регионы

Экспансия столичных девелоперов набирает обороты. Москвичи все активнее выходят на региональные рынки в стремлении повысить устойчивость компании, снизить зависимость бизнеса от внешних факторов, связанных с конкретной локацией, и расширить покупательскую аудиторию«Из Москвы, из Москвы» — этот девиз по-прежнему в ходу у столичных девелоперов.
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