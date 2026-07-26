smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Токаев призвал Путина заморозить конфликт на Украине

Токаев призвал Путина заморозить конфликт на Украине

Позиции России и Украины мешают разрешению конфликта, поэтому его лучше заморозить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии