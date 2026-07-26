Токаев призвал Путина заморозить конфликт на Украине

Позиции России и Украины мешают разрешению конфликта, поэтому его лучше заморозить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.