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ИА Регнум

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В НАТО заявили, что не считают провокацией «план победы» над Россией

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне 10 октября попытался оправдать планы альянса по разработке стратегии на случай военного столкновения с Россией «Теория победы», заявив, что она не является провокацией.

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