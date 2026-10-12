В городскую администрацию Новороссийска пришли с обысками

Как стало известно, в администрации Новороссийска проходят следственные мероприятия. Силовики работают в кабинете главы города Андрея Кравченко, изымаются документы, представляющие интерес для следствия.
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