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Суть Событий

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В городскую администрацию Новороссийска пришли с обысками

В городскую администрацию Новороссийска пришли с обысками

Как стало известно, в администрации Новороссийска проходят следственные мероприятия. Силовики работают в кабинете главы города Андрея Кравченко, изымаются документы, представляющие интерес для следствия.

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