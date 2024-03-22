На одном из трупов в Crocus City Hall нашли взрывное устройство

Предположительно, труп принадлежал убитому террористу. Официальных комментариев пока нет.Врач бригады СМП нашел взрывное устройство на одном из трупов в «Крокус Сити», сообщает ТГ-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
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