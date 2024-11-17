Готовьте не менее 2 тысяч рублей: новые квитанции ЖКХ в декабре явно не обрадуют – новая строка и дополнительные расходы Ольга БезродняяВ ближайшее время новые квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут доставлены абонентам, и они их удивят.