AstroJournal: певатрон разгоняет протоны свыше одного квадриллиона электронвольт

Японские астрофизики подтвердили, что объект LHAASO J1912+1014u в созвездии Орла является так называемым протонным "певатроном" — естественным космическим ускорителем, разгоняющим протоны до энергий свыше одного петаэлектронвольта, что превышает возможности Большого адронного коллайдера.