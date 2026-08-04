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Газета.ру

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AstroJournal: певатрон разгоняет протоны свыше одного квадриллиона электронвольт

AstroJournal: певатрон разгоняет протоны свыше одного квадриллиона электронвольт

Японские астрофизики подтвердили, что объект LHAASO J1912+1014u в созвездии Орла является так называемым протонным "певатроном" — естественным космическим ускорителем, разгоняющим протоны до энергий свыше одного петаэлектронвольта, что превышает возможности Большого адронного коллайдера.

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