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Президент «Сьона» сообщил, что предоставил личный самолет для перелета Миранчука в Швейцарию

Президент «Сьона» сообщил, что предоставил личный самолет для перелета Миранчука в Швейцарию Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб полузащитника Антона Миранчука.

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