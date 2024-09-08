Президент «Сьона» сообщил, что предоставил личный самолет для перелета Миранчука в Швейцарию Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб полузащитника Антона Миранчука.
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