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Байден отказался начинать Третью мировую войну, надеется победить экономикой

Байден отказался начинать Третью мировую войну, надеется победить экономикой

Он так и сказал:- У вас есть два варианта — начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией буквально, или второй — убедиться, что страна, которая действует так вопреки международному праву, в конечном итоге заплатит цену за то, что сделала.

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