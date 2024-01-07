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Российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении

Российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении

За последние дни подразделения ВС РФ осуществили целую серию операций наступательного характера на Краснолиманском направлении, продвигаясь вперед на различных участках фронта между Сватово и Кременной.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Хочу пожелать ребятам успеха в развитии операции по полному освобождению ЛДНР от укронацистской режима.
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