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Царьград

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"Преступник, неудачник, растлитель": В Белом доме болезненно восприняли провал Байдена на дебатах – Bloomberg

"Преступник, неудачник, растлитель": В Белом доме болезненно восприняли провал Байдена на дебатах – Bloomberg

Полуторачасовые дебаты между Трампом и Байденом на канале Си-эн-эн подошли к концу. И настало время подводить первые итоги.

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