ВС РФ поразили топливную базу ВСУ, выявленную с помощью БПЛА «Скат 350М»

Применение в зоне СВО произведенного концерном «Калашников» разведывательного БПЛА «Скат 350М» позволило выявить и поразить тыловую топливную базу ВСУ, сообщает Telegram-канал концерна, опубликовавший видео нанесения удара по объекту противника.
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