Полицейские Кировграда подвели итоги 1 этапа оперативно-профилактической операции «Подросток»

Полицейские Межмуниципального отделения МВД России “Кировградское” подвели итоги 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток», под условным названием “Лидер”, проводимой на территории области со 2 по 6 июля.
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