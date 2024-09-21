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Джексон сделал дубль к 18-й – рекорд для игроков «Челси» в АПЛ с 2005-го. У форварда 4 гола и ассист в 5 матчах

23-летний форвард на выезде забил «Вест Хэму» на 4-й и 18-й минутах матча 5-го тура АПЛ. Дубль за 18 минут в Премьер-лиге – рекорд для игроков «Челси» с 2005 года.

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