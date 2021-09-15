"Циркуляция финансов": сразу 4 знака зодиака попадут под ливень из денег в ближайшие дни

Астрологи обозначили знаки зодиака, для которых совсем скоро наступит расцвет финансовой активности. Представители сразу 4 созвездий смогут сорвать огромный денежный куш и попасть под ливень из банкнот.
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