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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Центробанк ликвидировал небанковскую кредитную организацию «АРБ-Инкасс»

Центробанк ликвидировал небанковскую кредитную организацию «АРБ-Инкасс»

Центробанк сообщил о закрытии небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс». Основанием стала информация Управления Федеральной налоговой службы России по столице, о внесении 24 апреля 2025 года в Единый реестр юридических лиц соответствующей записи.

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