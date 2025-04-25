Центробанк ликвидировал небанковскую кредитную организацию «АРБ-Инкасс»

Центробанк сообщил о закрытии небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс». Основанием стала информация Управления Федеральной налоговой службы России по столице, о внесении 24 апреля 2025 года в Единый реестр юридических лиц соответствующей записи.
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