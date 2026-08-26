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Царьград

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Урезали льготы для украинских беженцев в Польше, Германии и Чехии: суть изменений

Урезали льготы для украинских беженцев в Польше, Германии и Чехии: суть изменений

Три страны ЕС, принявшие больше всего украинцев, одна за другой пересматривают правила поддержки.Германия, Польша и Чехия остаются главными европейскими странами, где живет большинство украинских беженцев.

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