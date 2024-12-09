Трамп назначит Майкла Энтона главой отдела политического планирования Госдепа

Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп 8 декабря сообщил, что Майкл Энтон, который в первый президентский срок Трампа фактически был советником президента по стратегическим коммуникациям, займет должность директора отдела политического планирования Госдепа.
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