Сельское подселение: фермерские хозяйства хотят сделать местом притяжения туристов

Сделать фермерские хозяйства точкой притяжения для туристов планируют в Госдуме. Депутаты от «Единой России» предлагают закрепить в законе возможность для фермеров создавать на их землях временные варианты размещения гостей.
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