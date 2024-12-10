В облцентре начался конкурс детских ёлочных игрушек

К участию допускаются юные смоляне от пяти до 18 лет. Как принять участие - рассказываем в материале Конкурс детских поделок-игрушек для новогодней ели объявило МБУК «Дирекция парков», принять участие в нем могут смоляне от 5 до 18 лет с 5 по 20 декабря.