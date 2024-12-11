Эксперт заявил, что петербургскому «Зениту» требуется перезагрузка из-за снижения уровня игры

На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла на втором месте в чемпионате России, но игра главного фаворита подвергается резкой критике со всех сторон Победитель шести предыдущих чемпионатов в 18 турах набрал 39 очков, столько же у «Краснодара», но южане обошли петербуржцев по дополнительным показателям, выиграв матч первого круга.
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