Эксперт заявил, что петербургскому «Зениту» требуется перезагрузка из-за снижения уровня игры

На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла на втором месте в чемпионате России, но игра главного фаворита подвергается резкой критике со всех сторон Победитель шести предыдущих чемпионатов в 18 турах набрал 39 очков, столько же у «Краснодара», но южане обошли петербуржцев по дополнительным показателям, выиграв матч первого круга.