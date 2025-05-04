Фотографии и письма родных станут экспонатами Олонецкого музея

Олонецкий национальный музей готовит необычный проект к «Ночи музеев» 18 мая. Акция под названием «Музей в чемодане» предлагает жителям поделиться семейными реликвиями — фотографиями, письмами, документами или личными вещами своих родных, сопровождая их трогательными историями.