Фотографии и письма родных станут экспонатами Олонецкого музея

Олонецкий национальный музей готовит необычный проект к «Ночи музеев» 18 мая. Акция под названием «Музей в чемодане» предлагает жителям поделиться семейными реликвиями — фотографиями, письмами, документами или личными вещами своих родных, сопровождая их трогательными историями.
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