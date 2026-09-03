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Zero Hedge

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Dave Smith: "Israel Is On The Ballot And Israel Is About To Deliver Us Socialism"

Dave Smith: "Israel Is On The Ballot And Israel Is About To Deliver Us Socialism" Last night’s debate on the Iran war brought together Alan Dershowitz and libertarian Dave Smith for a wide-ranging clash over Iran, Israel, and … you guessed it: Antisemitism!  Dershowitz defended the case for confronting Iran while calling Smith a racist, bigot, and an important part of the “2000 year history” of antisemitism.

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