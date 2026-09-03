Dave Smith: "Israel Is On The Ballot And Israel Is About To Deliver Us Socialism" Last night’s debate on the Iran war brought together Alan Dershowitz and libertarian Dave Smith for a wide-ranging clash over Iran, Israel, and … you guessed it: Antisemitism! Dershowitz defended the case for confronting Iran while calling Smith a racist, bigot, and an important part of the “2000 year history” of antisemitism.