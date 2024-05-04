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Банкеро, Вагнер и Саггс набрали 75 очков на троих в 6-м матче с «Кливлендом»

Банкеро, Вагнер и Саггс набрали 75 очков на троих в 6-м матче с «Кливлендом»

В составе «Мэджик» Паоло Банкеро, Франц Вагнер и Джейлен Саггс набрали 75 очков на троих. В активе Банкеро 27 очков, 8 подборов и 4 передачи, на счету Вагнера 26 очков и 5 подборов, у Саггса – 22 очка, 6 подборов и 4 передачи.

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