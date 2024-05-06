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Вести Севастополь

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В России введён новый порядок целевого обучения в вузах и колледжах.

В России введён новый порядок организации целевого обучения в высших учебных заведениях и колледжах. Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета, могут подать заявку на целевое обучение только в один вуз и только на одну образовательную программу.

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