Володин: Россию и Китай объединяет задача построить суверенное государство

Россию и Китай объединяет прописанная в конституциях стран задача построить суверенное государство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета (КНР).
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