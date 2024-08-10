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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ученые спрогнозировали действие магнитной бури до 11 августа

Ученые спрогнозировали действие магнитной бури до 11 августа

Действие магнитной бури затянется до воскресенья, 11 августа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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