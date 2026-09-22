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Врач Абызов: в период ОРВИ и гриппа риск осложнений выше у людей старше 60 лет

Врач Абызов: в период ОРВИ и гриппа риск осложнений выше у людей старше 60 лет

В период ОРВИ и гриппа повышенный риск развития осложнений выше у детей, особенно в возрасте до 2 лет.

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