Врач Абызов: в период ОРВИ и гриппа риск осложнений выше у людей старше 60 лет

В период ОРВИ и гриппа повышенный риск развития осложнений выше у детей, особенно в возрасте до 2 лет.
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