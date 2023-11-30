Футуристический протез: уральские ученые представили медицинские разработки в «Сириусе»

СИРИУС, 30 ноября, ФедералПресс. Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) представили на III Конгрессе молодых ученых на площадке «Сириуса» в Сочи свою разработку – технологию протезирования человеческой кисти.
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