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«Енисей» объявил о завершении партнерства с Leon. Клуб и букмекер сотрудничали с 2023-го

«Енисей» и букмекерская компания Leon завершили сотрудничество. «За время партнерства мы вместе реализовали ряд интересных проектов для болельщиков, разделили множество ярких моментов и сделали немало для развития футбольной атмосферы вокруг клуба.

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