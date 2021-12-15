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В челябинской полиции новое начальство, сменилось 7 руководителей

В челябинской полиции новое начальство, сменилось 7 руководителей

Новые должности в ГУ МВД России по Челябинской области получили: Полковник Сергей Федерягин — замначальника по оперативной работе Подполковник полиции Александр Ожерельев — замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков Подполковник Дмитрий Блинов — замначальника управления организации охраны общественного порядка Полковник Марат Минзагиров — замначальника управления организации охраны общественного порядка Подполковник Максим Щепетов — руководитель отдела полиции Тракторозаводский .

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