МВД: Россия предоставит убежище бойцу «Вагнера» - участнику СВО из Узбекистана

Россия предоставит убежище бойцу «Вагнера», уроженцу Узбекистана Александру Бабкову, которому на родине грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет за участие в специальной военной операции на Украине.
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