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Остается лишь поддержка с воздуха. Надежды на отправку войск на Украину тают, но Стармер не сдается

Остается лишь поддержка с воздуха. Надежды на отправку войск на Украину тают, но Стармер не сдается

Как пишет Bloomberg, учитывая негативные настроения среди собственных военных,  о котором уже сообщал «ПолитНавигатор», британский премьер Кир Стармер переключается на поддержку Украины с воздуха, поскольку надежды на отправку туда войск стремительно тают.

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