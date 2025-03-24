Остается лишь поддержка с воздуха. Надежды на отправку войск на Украину тают, но Стармер не сдается

Как пишет Bloomberg, учитывая негативные настроения среди собственных военных, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор», британский премьер Кир Стармер переключается на поддержку Украины с воздуха, поскольку надежды на отправку туда войск стремительно тают.
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