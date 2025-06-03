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Царьград

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Раздача квартир мигрантам, получившим российское гражданство, вызвала критику РПЦ

Раздача квартир мигрантам, получившим российское гражданство, вызвала критику РПЦ

Митрополит Евгений озвучил свою позицию.Ключи от новых квартир всё чаще получают семьи новых граждан, переселившихся в нашу страну из постсоветских республик.

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