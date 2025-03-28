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Госдума рассмотрит санкции: до 7 лет тюрьмы за содействие внешним врагам

Госдума рассмотрит санкции: до 7 лет тюрьмы за содействие внешним врагам

Госдума России рассмотрит законопроект о наказании до 7 лет тюрьмы за призывы к санкциям и помощь внешним организациям, предложенный Вячеславом Володиным и Ириной Яровой.

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