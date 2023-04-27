Мэрия Новосибирска согласовала митинг и демонстрацию на 1 мая в центре города

Ранее власти отменили все праздничные мероприятия сославшись на нормы федерального закона.Мэрия Новосибирска согласовала проведение в центре города торжественного шествия и митинга, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся 1 мая.
Ранее власти отменили все праздничные мероприятия сославшись на нормы федерального закона.Мэрия Новосибирска согласовала проведение в центре города торжественного шествия и митинга, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся 1 мая.
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